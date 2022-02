Caen. A Caen, des jobs d'été à l'étranger

La ville de Caen propose des emplois saisonniers dans les villes de Würzburg en Allemagne et Portsmouth en Angleterre, ainsi qu'un stage non rémunéré à Nashville aux États-Unis. Ces trois communes sont jumelées avec la capitale calvadosienne. Les jeunes âgés de 18 ans ou plus, domiciliés sur Caen la Mer, peuvent candidater. Il faut envoyer deux CV et deux lettres de motivation, en français et dans la langue du pays concerné. Candidatures à adresser à Monsieur le Maire et envoyer par mail à sri@caen.fr avant le 30 avril 2019.