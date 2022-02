Croissanville. Axe Caen/Lisieux : cinq blessés

Cinq personnes ont été blessées dimanche 7 avril 2019 dans un accident de la route. Un automobiliste a fait une sortie de route peu avant 20h45 sur la D613, l'axe Caen/Lisieux, à hauteur de Croissanville (Calvados). Une femme âgée de 20 ans a été éjectée du véhicule dans le choc. Elle a été transportée au CHU de Caen en urgence absolue. A bord du véhicule, trois adultes et un enfant âgé de 2 ans ont été plus légèrement touchés. Eux aussi ont été hospitalisés, et la circulation a dû être interrompue pendant une heure sur cet axe, le temps de l'intervention des secours.