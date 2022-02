Marigny. Plus gros mangeur de saucisses : un Caennais vainqueur !

On connaissait le plus gros mangeur de boudin de Mortagne, le plus gros mangeur de Livarot… Le concours du plus gros mangeur de saucisses, premier du nom, était organisé dimanche 7 avril 2019 à Marigny (Manche). La compétition a été remportée par Laurent Charles, alias Luffy, de Caen (Calvados), qui a ingurgité pas moins de 2,149 kilos de saucisses en quinze minutes... Outre ce "copieux" repas, il a remporté un chèque de 1000 euros !