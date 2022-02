Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole battu par le leader Rodez

Le match.

Il n'y aura pas eu de miracle lors de cette rencontre face au leader du championnat qui aura tenu son rôle en inscrivant le seul et unique but juste avant la mi-temps sur une frappe détournée de Erwan Maury, ancien joueur de QRM (44e). Les "Rouges et Jaunes" continuent leur descente aux enfers et se retrouvent à la 13e place du classement avant le prochain match toujours au stade Robert Diochon, vendredi 12 avril 2019 face à Concarneau. La marge des hommes de Manu Da Costa se réduit comme peau de chagrin avec la zone de relégation puisque QRM n'est plus qu'à 4 points du premier club en danger, Tours.

44' ⚽ Rodez ouvre le score par l'intermédiaire d'un ex ❤💛, Erwan Maury sur une frappe contrée... Que c'est dur ! (0-1) #QRMRAF — Quevilly Rouen M. (@QRM) April 5, 2019

La fiche.

QRM : Souchaud, Sivis, Samnick, Mendy, Beneddine, Pollet, Oliveira, Rogie (Fumu Tamuzo 49e), Shamal, Moussiti-Oko, Araujo (Macalou, 79e), Entraîneur : Manu Da Costa.

But : Rodez : Maury (44e)

