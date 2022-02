Caen. Basket (Pro B) : Caen se fait peur mais bat Chartres ! 

Le match.

Pour ceux qui se seraient évanouis durant cette folle dernière minute du match, sachez que le Caen Basket Calvados s'est imposé 84-83 contre Chartres dans un match capital pour son maintien contre un concurrent direct ce vendredi 5 avril 2019, grâce à un panier de Jerrold Brooks à 4 secondes du terme. Pour ceux qui n'étaient pas là, laissez-nous vous raconter l'histoire d'un match imperdable que le CBC a failli perdre quand même.

38 premières minutes parfaites

Tout avait donc si bien commencé contre la lanterne rouge de Pro B. Caen prenait très rapidement un avantage conséquent (21-10, 7') et malgré la faute technique de Ramseyer (9') puis la blessure de Quentin Goulmy (12'), le CBC, porté par un Brooks exceptionnel en première mi-temps (19 points), déroule son basket contre de faibles Chartrains, maladroits dans la construction et imprécis au shoot. Le score continue de parler nettement en faveur du CBC jusqu'à la 38e minute, ou les locaux mènent 77-66.

Deux dernières minutes complètement dingues

Porté par ses supporters venus en nombre, Chartres ne va mettre qu'1 minute et 12 secondes à réaliser l'impensable et recoller à 81-81 sous l'oeil médusé des joueurs et du public caennais, presque sur le parquet avec l'équipe. Sans véritable meneur, le CBC n'arrive pas à temporiser et s'affole, perd des ballons et fait des fautes. On commence à redouter le pire scénario quand David Ramseyer et Will Hanley sont expulsés. Chartres finit par mener 83-82 à 22 secondes de la fin. Sans véritable meneur, Caen a Jerrold Brooks à la place, qui vient alors libérer le Palais des Sports à 4 secondes de la fin et parachever ainsi une prestation majuscule : 30 points, 4 rebonds et 7 passes. C'est bien aussi !

La réaction.

Fabrice Courcier, entraîneur du Caen BC au micro d'Anthony Derestiat

La réaction de Fabrice Courcier

La fiche

Caen - Chartres : 84-83 (23-16, 24-20, 16-18, 21-29)

Caen : Départ : Brooks 30, Pope 8, Hanley 16, Marinov 10, Tolbert 8. Banc : Pamba 2, Goulmy, Laurent, Ramseyer 10

Chartres : Départ : Bamba 5, Felder 22, Bichard 5, Romain 17, Knowles 13. Banc : Gombauld 4, Seguela, Sollazzo 10, Clerence 7