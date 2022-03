Caen. Basket : le CBC poursuit sa lancée

Après une large victoire la semaine passée contre Tarbes (97-63), le Caen Basket Club poursuit son ascension pour la quatrième journée de Nationale 1. Au terme d'un match serré sur ses débuts, les hommes d'Hervé Coudray ont finalement prouvé leur détermination sur le terrain en distançant les Chartrains.

Une vague offensive

Jusqu'à la mi-temps (52-47), les deux équipes jouent au coude à coude et ne semblent pas décider à se devancer. Au retour des vestiaires, le ton est donné: grâce à une vague offensive puissante dès les premières minutes du troisième quart, les Caennais imposent leur jeu et prennent de l'avance (58-47, 22'). Chartres reste néanmoins dans la course et rattrape progressivement les Cébécistes (77-72, 3'). Mais de magnifiques shoots de Sébastien Cape et Ludovic Chelle viennent creuser définitivement l'écart entre les deux équipes.

Tenir le cap

L'objectif est de maintenir la cadence face à l'équipe de Sorgues-Avignon, ce mardi 12 octobre 2016, et de Saint-Vallier, trois jours plus tard, à domicile.

