Hors Normandie. Mon inconnue, l'humour au rendez-vous

Aujourd'hui, je vous parle de " Mon inconnue " avec François Civil.

Je ne vous cache pas que je suis allée voir ce film sans être réellement emballée. Le côté fantastique avec le monde parallèle ne m'avait pas plus attiré que ça et j'avais peur que la romance l'emporte sur la comédie avec cette volonté acharnée de reconquête amoureuse.

Hé bien je ne regrette pas une seule seconde d'y être allée ! La comédie et la romance cohabite bien dans ce film français, ce qui n'est pas toujours évident pour cet exercice de style.

Pourtant le film commençait très mal. Nous commençons au lycée, où les personnages principaux se rencontrent. Ce sont les mêmes acteurs qui jouent les ados et leurs " moi " plus vieux. Les acteurs ne sont pas très vieux dans la vraie vie mais le décalage était quand même très perturbant, j'ai eu l'impression de voir des acteurs en déguisement. Si cela passe relativement bien pour Joséphine Japy (24 ans) et a peu près pour François Civil (29 ans), en revanche c'était terrible pour Benjamin Lavernhe (34 ans). Pendant ce passage raté, on aperçoit des scènes fantasmagoriques de l'histoire imaginée par le héros principal. Ces scènes de science-fiction sont brèves mais j'ai adoré le style ! J'ai donc fait un peu les montagnes russes entre des scènes léchées et d'autres risibles.

Ensuite heureusement tout s'améliore ! J'ai beaucoup aimé la façon dont le réalisateur nous montre la vie " en accélérée " du couple Raphaël-Olivia pour nous les propulser 10 ans de relation plus tard. 10 ans qui n'existeront plus pour personne d'autre que Raphaël une fois qu'il est propulsé étrangement dans une réalité parallèle où il n'a jamais rencontré sa femme.

Vous vous en doutez, si vous ne rencontrez pas quelqu'un d'important dans votre vie, elle serait complètement changée. Et c'est ce qu'on découvre dans cette autre partie du film, la vie de Raphaël sans Olivia. Nous découvrons cela en même temps que lui et le contraste est assez saisissant et laisse place à de bonnes situations comiques.

L'humour a vraiment une place importante dans le film, notamment grâce au personnage de Benjamin Lavernhe : Félix. Le meilleur ami du héros est une vraie pépite comique, ses interventions m'ont fait énormément rire ! Le milieu du film est d'ailleurs un festival de rigolade avec ses enchaînements de blague, j'ai adoré !

Dans cette comédie romantique, il y a bien sûr aussi la romance. J'ai trouvé le couple très attachant, nous croisons les doigts pour qu'Olivia puisse succomber à nouveau à Raphaël. La romance était moins originale que la partie comique mais grâce à cet attachement, l'histoire restait intéressante.

Mon inconnue est une bonne surprise, une comédie romantique qui m'a beaucoup fait rire avec un second rôle d'enfer interprété par Benjamin Lavernhe. Les 2 acteurs principaux nous touchent et permettent à ce film de trouver un bon équilibre. C'est à voir en ce moment au cinéma.

A LIRE AUSSI.

Oscars: sacre pour "Green Book", triplé pour "Roma" et plus de diversité