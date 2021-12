Météo : le soleil de retour ce week-end en Basse-Normandie

Difficile à croire, mais cela fait bientôt un mois que le printemps a démarré. Après un mois d'avril particulièrement pluvieux, le beau temps devrait s'installer sur toute la Base-Normandie le temps d'un week-end. Seul hic, les températures un peu fraiches.

Samedi 12 mai

Un beau soleil rayonnera sur toute la région aussi bien le matin que l'après-midi. Les températures s'échelonneront de 6°C à Coutances et à Saint-Lô jusqu'à 9°C à Bayeux en passant par 7°C à Cherbourg, à Granville et dans l'Orne et 8°C à Caen pour les minimales.

Au meilleur de la journée, elles grimperont jusqu'à 14°C à Granville, 13°C dans le Sud de L'Orne, à Bayeux et à Saint-Lô, 11°C à Caen et 10°C à Cherbourg.

Dimanche 13 mai

Même constat, de belles éclairicies sont prévues par Météo France sur toute la Basse-Normandie. Le Mercure ne grimpera pas beaucoup plus haut que dans la journée de samedi avec des minimales qui s'échelonneront de 6°C dans l'Orne et à Saint-Lô à 8°C à Bayeux en passant par 7°C sur les côtes du Cotentin.

L'après-midi, les températures varieront de 12°C à Cherbourg, 16°C pour Alençon, en passant par 13°C à Caen, Coutances, 14°C à Bayeux, et à Saint-Lô et 15°C à Granville et dans le Sud-Manche.

Lundi, le soleil devrait résister avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui pourrait s'installer une bonne partie de la semaine.