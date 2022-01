Montivilliers. Incendie suite à un suicide à Montivilliers : une famille se retrouve sans logement [Témoignage]

Un fait divers presque comme les autres : dans la nuit du dimanche 31 mars au lundi 1er avril 2019, rue Michel à Montivilliers (près du Havre en Seine-Maritime), un homme de 54 ans se suicide en se pendant dans les combles du logement qu'il loue. Avant de mettre fin à ses jours, il met le feu à l'habitation avec de l'essence. Mais les flammes se sont propagées à la toiture de la maison voisine, mitoyenne. La famille qui l'occupait dort depuis à l'hôtel et recherche un logement en attendant que les travaux soient réalisés dans sa demeure. Des travaux qui vont durer des mois.

L'incendie s'est déclaré en pleine nuit à Montivilliers. La famille cherche un relogement. - Sébastien Duval

Un couple et quatre enfants

C'est la famille impactée par l'incendie qui a prévenu les pompiers. Le couple couchait dans les combles aménagés. Au premier étage, deux de leurs enfants dormaient (13 et 15 ans). Les deux plus jeunes enfants (5 et 9 ans) n'étaient pas présents au moment du sinistre.

Les combles aménagés sont complètement détruits. - Sébastien Duval

À la recherche d'un logement

Le feu a complètement détruit la toiture et les combles aménagés. Le premier étage a été endommagé par l'eau utilisée par les pompiers. Dans la famille, personne n'a été blessé. Mais cette dernière loge à l'hôtel depuis lundi 1er avril, jusqu'au lundi 8. L'assurance prend en charge ce relogement jusqu'à la fin des travaux de réfection (il faut compter jusqu'à fin août voir fin décembre 2019). La famille est du coup à la recherche d'une maison à la location sur le secteur de Montivilliers et de préférence en meublé. Sébastien Duval veut pouvoir reloger dignement sa famille. Il est possible de le contacter via son adresse mail sebdiouve@gmail.com.

