Carpiquet. Festyland : des fêtes et un nouveau manège pour les 30 ans !

Les grands panneaux de bois présentent de fantastiques dessins sur l'univers de Jules Verne. Ce sont les décors du nouveau carrousel de Festyland, conçus spécialement pour le parc d'attractions de l'agglomération de Caen (Calvados). Samedi 6 avril 2019, il ouvrira ses portes, 30 ans après sa création à Bretteville-sur-Odon.

Un grand carrousel

Pour ce lancement de saison, 600.000 euros ont été investis. D'abord, donc, pour ce manège familial implanté à l'entrée du parc, dans le quartier 1900. Avec ses douze mètres de diamètre (4 de plus que le précédent) et ses deux étages, il en impose, dans un parc totalement "rafraîchi".

De nouveaux décors

En effet, si la direction n'a pas lancé cette année de construction majeure, comme l'ont été par le passé le 1066 ou Kaskade, c'est pour travailler d'une façon globale sur les décors. "Notre volonté, c'est de donner une impression de renouveau aux visiteurs. Qu'ils soient plongés dans l'univers de l'attraction dès la file d'attente" explique Alexandre Lair, directeur. Après avoir constaté un contraste entre les anciens manèges et les plus récents en la matière, l'équipe a conçu différents équipements pour "habiller" les attractions. Un "Festy" en or par ci, des oriflammes par là, une maison style Vauban pour remplacer la simple cabane en bois de l'opérateur qui anime les wagons, etc. "Des investissements qui se voient" résume Alexandre Lair.

Samedi 6 et dimanche 7 avril, à l'occasion du début de saison, échassiers, musiciens, maquilleurs et autres surprises viendront ponctuer le premier week-end de cette année anniversaire. Un temps fort qui en annonce d'autres, jusqu'au début de l'automne.

