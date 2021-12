Carly Rae Jepsen : des parodies lui apportent le succès!

Elle crée le buzz avec sa troisième place en 2007 à Canadian Idol! Chanteuse et auteur/compositrice sa chanson "Call Me Maybe" est parodiée par Katy Perry, Beth Ditto, Justin Bieber, Selena Gomez et ça, ça crée le Buzz!