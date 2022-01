Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 1er avril

Bélier

Semaine qui commence assez bien avec une nécessité de gagner du temps. L'emploi du temps est fort chargé et la moindre négligence pourrait réduire à néant tous vos efforts. Restez ponctuel.

Taureau

Vous veillerez à rester neutre devant une situation un peu délicate. Il y a parfois des contextes un peu fous et préoccupants qu'il vaut mieux éluder et passer son chemin.

Gémeaux

Vous serez remonté contre votre hiérarchie qui vous promet monts et merveilles depuis la signature de votre contrat. Mais en fait tout reste en plan. Vous avez envie d'aller voir ailleurs.

Cancer

Vous commencez une nouvelle relation affective ? vous aurez l'impression d'être reconnu à votre juste valeur. Enfin vous aller trouver votre place. Enfin quelqu'un sur lequel s'appuyer.

Lion

Cette journée sera consacrée à réfléchir, calculer, et anticiper. Organiser. Vous le faites si bien que c'est devenu un dû. Il y aura nécessité de remettre certaines pendules à l'heure.

Vierge

La meilleure volonté du monde ne suffit pas toujours. Vous aurez beau vous décarcasser pour résoudre une énigme. Vous calerez et puis la lumière fuse au moment le plus inattendu.

Balance

Vous aurez une haute notion du devoir envers votre employeur, vos enfants, votre famille jusqu'à vous imposer des interdits, des moments bien à vous. Lâchez du lest.

Scorpion

Il faut faire un petit exercice afin de gagner en estime de soi. Cessez de vous comparer et de vous croire incapable. Cessez de polluer votre esprit et la vie sera plus belle.

Sagittaire

Vous aimerez aller à l'essentiel. Vous délester de tout ce qui est accessoire. Vous ne voulez plus vous charger inutilement de chaînes et de boulets.

Capricorne

Peut-être un bon coup de main à un ami qui fuit ses responsabilités. Il vous faudra quelques heures de disponibilité. Être une oreille attentive suffit parfois.

Verseau

Votre intuition vous serez fort utile. Ça ne s'explique pas. L'instinct de préservation. Vous avez des décisions à prendre le choix est difficile.

Poissons

Vous saurez vous adapter à toutes les situations. Là réside votre force. La nature agit pour vous. Vous compterez les points. Surtout évitez d'entrer dans toute polémique.