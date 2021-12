A voir : les sorties cinéma du mercredi 9 mai

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



Dark shadows

Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec Johnny Depp, Michelle Pfieffer, Helena Bonham Carter...

En 1752, Barnabas est un séducteur invétéré… jusqu’à ce qu’il commette la grave erreur de briser le cœur d’Angelique Bouchard. C’est une sorcière qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort : celui d’être transformé en vampire et enterré vivant.

Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde totalement transformé…

Maman

Comédie française avec Josiane Balasko, Marina Foïs et Mathilde Seigner

Deux sœurs vont kidnapper leur mère pour l'obliger à les aimer.

StreetDance 2

Film romantique musical britannique et allemand

Pour battre la meilleure équipe du monde, Ash, un street dancer exceptionnel, et son nouvel ami Eddie se lancent à la recherche des meilleurs danseurs d’Europe. Parcourant les pays, l’équipe s’enrichit de personnalités et de styles tous plus surprenants les uns que les autres. Lorsque Ash rencontre à Paris une sublime danseuse de salsa, Eva, son projet prend encore une nouvelle dimension. Emporté par la passion, Ash va découvrir la troublante puissance d’une danse "à deux"…

Sea, no sex and sun



Comédie française avec Fred Testot et Antoine Duléry

La Bretagne, le mois de Juillet, Carnac-Plage. "Sea, no sex and sun" évoque les déboires de trois hommes de générations différentes, confrontés à leurs désirs et à la difficulté de les assouvir. Une comédie qui se moque gentiment des hommes, éternels insatisfaits. Finalement, un film sur l’acceptation de soi et le renoncement. L’été sera chaud… mais pas trop !

David Chouippe, le programmateur du Méga CGR nous a présenté son coup de coeur en rouge (Dark shadows) et nous parle aussi de la programmation de la semaine à Cherbourg. (player en bas de l'article)

"Cinéma Méga CGR" Boulevard Félix Amiot 50100 Cherbourg 02.33.88.10.70

Programme complet à retrouver sur www.cgrcinemas.fr/cherbourg