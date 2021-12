Dark Shadows

Devenu adulte, Barnabas, dont les parents sont morts accidentellement, règne en maître sur l’entreprise.

Un jour, après avoir rejeté l’amour d’Angélique (il ignorait qu’elle était une sorcière), il est confronté à la plus terrible des vengeances.

Adaptation d’une célèbre série TV, qui a enchanté Tim Burton adolescent, ce film, qui met en scène un vampire se réveillant après deux siècles de sommeil, permet au cinéaste de laisser libre cours à son imagination débordante. Car cette histoire de vampire et de sorcière met en scène une famille aux membres assez déjantés, et elle est truffée de clins d’œil cinématographiques qui réjouiront les amateurs.

Les effets spéciaux sont extraordinaires, en particulier ceux de la bataille finale, et les décors font revivre les années 1970, avec beaucoup de précision, voire d’humour.

Johnny Depp est sensationnel, mais il se ferait presque voler la vedette par Eva Green, impressionnante en méchante et séduisante sorcière au cœur brisé. L’humour est de la partie (mais pas assez souvent), et les scènes “gore” sont traitées avec le maximum de discrétion. Il manque néanmoins à ce film brillant un supplément d’âme ou d’émotion pour en faire un grand film.

Marie-Christine d’André

Fantastique américain. De Tim Burton, avec Johnny Depp (Barnabas Collins), Michelle Pfeiffer (Elizabeth Collins Stoddard), Helena Bonham Carter (le docteur Julia Hoffman), Eva Green (Angelique Bouchard), Jackie Earle Haley (Willie Loomis), Bella Heathcote (Victoria Winters/Josette Dupres), Chloë Grace Moretz (1 h 52).