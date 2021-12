Café Mancel, au pied du château

Carrefour gastronomique à la croisée de l’histoire, des arts et de la littérature - hommage à Pierre-Bernard Mancel, libraire caennais du XVIIe siècle -, la "cantine" du musée des Beaux-Arts, table sur cette spécificité.

La “cantine” du musée

Spacieux et clair, parenthèse contemporaine réussie dans un environnement médiéval, le Café Mancel, qui possède l’une des terrasse les plus agréables de la ville, offre une ambiance feutrée. L’adresse propose trois formules : deux plats pour 17 €, trois pour 23,30 € et le menu Mancel à 34 €. Je choisis la formule intermédiaire en commandant un œuf cocotte portugais ; un saumon cuit à l’unilatéral, purée de patate douce ; et une verrine de fraises, mascarpone et tuile.

Après une attente un peu longue, l’œuf, original et goûtu, et le plat principal, léger à souhait, sont parfaits. Accompagné d’un verre de Tariquet, le saumon, fondant, mérite même une mention. Mais la verrine de fraises glacées achève le déjeuner sur une note moins réussie.

Mon voisin de table a, lui, opté pour une "Plaine du Pô", associant jambon, tomate, mozza et parmesan sur du pain aux olives. Un plat frais et sans fioritures, idéal pour les petits appétits ou les porte-monnaie plus légers (7,80 €).