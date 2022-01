Caen. Défi sportif de 800 kilomètres pour des agents de Caen La Mer

Cap immédiat pour Paris en minibus ce mercredi 27 mars 2019, au départ de l'hôtel de ville de Caen (Calvados). L'association sportive des agents territoriaux (ASAT) de Caen la mer participe pour la première fois à la course du cœur. Cette course à pied consiste à parcourir en relais, 800 km entre Paris et Bourg-Saint-Maurice. Alors que leur préparation physique est terminée depuis plusieurs jours, les derniers réglages concernaient notamment l'organisation logistique.

"Excités mais aussi stressés"

Les 16 agents territoriaux ont rendez-vous ce soir place Joffre à Paris pour un premier warm-up de 8 km à 8 km/h. Le départ officiel de la course sera donné à 22 heures dont une première mise en route en roller. Entre stress et excitation, ils passent par tous les états comme Stéphanie Lutun, présidente de l'association :

Stéphanie Lutun : "C'est un mélange d'excitation et de joie" Impossible de lire le son.

Pendant quatre jours et quatre nuits, du 27 au 31 mars, les 12 coureurs, 2 jokers et les 2 accompagnateurs des collectivités de Caen La Mer vont avaler les kilomètres jusqu'en Savoie. Un défi sportif et humanitaire qui a pour but de promouvoir le don d'organes et de tissus. Le tout, en équipe. "L'objectif est d'aller au bout. Il faut savoir que l'on a un temps imparti sur chaque épreuve", conclut la présidente.

A LIRE AUSSI.

Dakar-2017: à l'ombre de la haute montagne bolivienne

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Elle court entre Rouen et Caen contre la sclérose en plaques

Vendée Globe: les marins de l'extrême enfin seuls pour un tour de folie

Matthieu Tordeur, un jeune explorateur à l'assaut du Pôle Sud