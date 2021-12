Ligue 1 : Le SM Caen largement battu par Lille

La fin de saison s'annonce tendue pour les joueurs de Franck Dumas. Les Caennais ont en effet été dominés par des Lillois inarrêtables en ce moment et qui ne comptent plus que deux points de retard sur le Paris Saint-Germain.

Le LOSC ouvre le score à la 26e minute sur pénalty par l'intermédiaire de De Melo après une faute d'Alexis Thébaux sur Eden Hazard. L'action s'est semble-t-il déroulée à la limite de l'entrée de la surface, mais l'arbitre a tout de même désigné le point de pénalty. 10 minutes plus tard, les joueurs de Rudy Garcia enfoncent la clou. De Melo reprend de la tête un corner d'Eden Hazard et double la mise.

Les Caennais ont du mal dans cette première mi-temps. La seconde péride démarre sur les mêmes bases, et Lille marque à nouveau à a 60e minute. Deux minutes après avoir raté son face à face, Payet, lancé par Eden Hazard enroule sa frappe et marque le troisième but pour les Lillois. Caen n'a eu que très peu d'occasions à se mettre sous la dent dans ce match. Les Lillois ont complètement dominé ce match avec 11 occasions à 1, 21 tirs à 3 et 67% de possession de balle.

Caen s'accroche à la 15e place à 3 points de Brest, nouveau premier reléguable du championnat après la victoire de Sochaux sur la pelouse de Nancy. Les Caennais recevront d'ailleurs les Sochaliens lors de la prochaine journée de championnat.