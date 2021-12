Amanda Lassiter boucle l'effectif mondevillais

Agée de 33 ans, cette ailière évoluant actuellement à Voiron (LF2) présente "le profil recherché pour être complémentaire de l'équipe ", aux yeux d'Hervé Coudray. Elle doit apporter "ses qualités d'adresse, son expérience et sa défense" dans un effectif resté très stable.

Amanda Lassiter va découvrir son septième club en autant de saisons outre-Atlantique à la reprise de l'entraînement, courant août. Restée pendant six ans en WNBA, le championnat le plus réputé au monde, elle a ensuite bourlingué en Europe sans réussir à évoluer dans une ligue majeure. Elle n'a participé qu'à une seule édition de l'Eurocup. "Est-ce que c'est un risque de prendre une joueuse qui joue en Ligue 2 et qui a ce parcours-là ? Oui, sans doute. Je suis aussi quelqu'un de défi et de pari. Ça nous a plutôt réussi de faire sortir des joueuses de Ligue 2 comme Mima Coulibaly et Kadidia Minté."