Hors Normandie. À vous la trottinette électrique avec Tendance Ouest !

Cette semaine, gagnez une trottinette électrique Xiaomi M365 d'une valeur de 400€.

Intuitive et facile à prendre en main. Batterie longue durée, jusqu'à 30 km. Système de freinage à double circuit. Modèle pliable et portable. Pesant seulement 12,5 kg, la trottinette est portable et légère, facilitant le transport et la manœuvrabilité dans les escaliers et sur les trottoirs. 4 voyants à LED vous permettent de connaître le niveau de batterie restant. Les feux arrière rouges s'allument dès que vous freinez pour prévenir les autres piétons et véhicules sur la route. Les pneus avant et arrière de 8,5 pouces absorbent les chocs et sont antidérapants.

Mode économie d'énergie : Vitesse maximale de 18 km/h avec des accélérations plus douces pour les débutants

Âge recommandé : 16 à 50 ans

Taille recommandée : 120 à 200 cm

Poids maximal : 100kg

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 29 mars 2019 entre 8h30 et 9h dans Normandie Matin.