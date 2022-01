Caen. Caen : le grand reporter Patrick Chauvel anime une conférence sur la Syrie

Correspondant de guerre, photographe, documentariste et écrivain, Patrick Chauvel vient animer une conférence sur la Syrie : "La fin de Baghouz ou le début d'une guerre éclatée", au Mémorial de Caen jeudi 28 mars (19 heures). Reporter aux quatre coins du monde depuis 1967, Patrick Chauvel évoquera ce qu'il a vécu sur place, la guerre, l'Etat islamique, les femmes et enfants djihadistes, etc. Entrée libre et gratuite.