Le Mont-Saint-Michel. Maryse, 111 ans, réalise son rêve : voir le Mont-Saint-Michel

Du rêve à la réalité, Maryse, 111 ans, doyenne des Alpes-Maritimes avait un unique souhait avant de quitter cette terre. Voir et découvrir le Mont-Saint-Michel. Elle s'était confié au quotidien Nice Matin, qui l'avait relayé sur les réseaux sociaux en février 2019. Le département de la Manche, touché par ce témoignage, a donc invité Maryse à venir voir le Mont.

La plus que centenaire est arrivée lundi 18 mars 2019 et a pu découvrir la Merveille dès le lendemain matin. Et Maryse, espiègle, rayonne. Écoutez-la :

Maryse a aussi pu découvrir en bus les meilleurs points de vue du rocher depuis la baie. Mais c'est mercredi 20 mars 2019 que Maryse va pénétrer sur le Mont et grimper jusqu'à l'abbaye, pour une visite privée, au moyen d'un Joëlette, un fauteuil roulant adapté. Et Maryse a tout prévu pour ce moment parce que le Mont est unique !

Au terme de la découverte de l'abbaye, Maryse redescendra pour une petite visite de la minuscule mairie du Mont, avant de déjeuner chez la Mère Poulard, puis elle rentrera chez elle à Eze, où elle vit, en face de la mer…