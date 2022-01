Caen. Église Saint-Pierre de Caen : début des grandes manœuvres !

Cela fait plus de 10 ans que des grands travaux de restauration sont engagés sur l'église Saint-Pierre de Caen (Calvados). Ce chantier initié par la maire représente un investissement de plus de trois millions d'euros. D'ici quelques semaines, la dernière phase de ce chantier va débuter. Il concerne la charpente en bois du beffroi.

35m2 de charpente à évacuer

Alors que l'extérieur du clocher a quasiment retrouvé son lustre d'antan, c'est au tour de l'intérieur de l'édifice d'avoir droit à sa restauration. En effet, les charpentes en bois de ce beffroi sont dans un piteux état. Il est grand temps de remplacer une bonne partie des poutres.

La charpente du beffroi est composée de 35m2 de bois ! - Charles de Quillacq

Un travail de grande envergure, il faut d'abord numéroter et répertorier chaque partie de la charpente. Dans un second temps, les ouvriers vont installer une grue à 40 mètres de haut ! Le but du jeu : descendre les poutres une par une pour les remplacer par de nouvelles. Le tout, à l'intérieur même du beffroi. Les fermes principales de cette charpente pèsent 1,6 tonnes !

Fermeture partielle de l'église

Conséquence, les horaires et jours d'ouverture de l'église Saint-Pierre sont fortement perturbés durant cette phase des travaux. Elle sera fermée trois jours par semaine. Les lundis, les mardis et les mercredis. Du 11 mars au 31 mai 2019 et du 26 juillet au 11 octobre 2019. Sauf la semaine Sainte, du 15 au 21 avril.

