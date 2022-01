Cherbourg. La Cité de la Mer en vert pour célébrer le plus gros ferry du monde

Cherbourg (Manche) célèbre vendredi 15 mars 2019 la traversée inaugurale d'un géant des mers. Le plus gros ferry du monde entame ses rotations entre le port du Cotentin et Dublin, quatre fois par semaine.

+100% de trafic en dix ans

A cette occasion, Ports de Normandie (ex-PNA), a décidé d'illuminer la gare maritime transatlantique, qui abrite la Cité de la Mer, en vert, tous les soirs jusqu'au lundi 18 mars. Un clin d'œil afin de "souligner l'importance des relations commerciales entre l'Irlande et la Normandie"... et la Saint-Patrick, fête nationale de l'Irlande. En 10 ans, le trafic entre le port de Cherbourg et ce pays a augmenté de 100 %.

Le W.B.Yeats, navire de la compagnie Irish Ferries, peut embarquer jusqu'à 1200 voitures sans le fret et 1800 passagers. L'équipage est composé de 85 personnes. Tendance Ouest l'avait visité lors de ses escales techniques à Cherbourg.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 13 et dimanche 14 mai

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Des vents violents tuent trois personnes et paralysent le trafic nord-européen