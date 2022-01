Alençon. Marche pour la planète : petite mobilisation à Alençon

La grève mondiale des jeunes pour la planète, vendredi 15 mars 2019. Avec une première mobilisation à Alençon (Orne).

Beaucoup de pancartes aux slogans "choc". - Eric Mas

Aux cris de : " … et 1, et 2, et 3 degrés … c'est un crime contre l'humanité ", quelque 80 lycéens se sont regroupés devant le lycée Alain, vendredi matin à Alençon, avant de défiler en ville jusqu'à la mairie.

Vendredi après-midi, ils organisent une opération de ramassage des déchets dans la ville.

Une mobilisation contre le réchauffement climatique. - Eric Mas

Les jeunes veulent interpeller les politiques. - Eric Mas