Le-Havre. Le Havre : agression violente sur le parvis de la gare

La police a été appelée mardi 12 mars 2019 dans la matinée pour une agression sur le parvis de la gare du Havre (Seine-Maritime). À l'arrivée des forces de l'ordre, un homme est allongé au sol. Il a le visage tuméfié, la bouche en sang, des hématomes au front et l'œil gauche fermé. La victime a également une dent et un bras cassés. L'homme indique aux policiers que son agresseur est toujours présent et qu'il s'apprête à prendre le tramway.

Des troubles psychiatriques

L'individu, de 34 ans, est interpellé. Il a du sang sur les mains. Ses propos sont incohérents. Il se présente comme le chef du Fonds monétaire international. Pour autant, l'homme n'est pas saoul. Sur lui, les forces de l'ordre retrouvent une attestation de domicile du Secours catholique de l'Essonne mais l'individu se dit SDF. Cela fait trois semaines qu'il se trouvait au Havre. Il était recherché par le tribunal de Bordeaux (Gironde) pour l'exécution d'une peine de deux mois de prison pour outrage.

En garde à vue, l'agresseur reconnaît avoir eu un différent mais rejette la faute sur la victime qu'il ne connaissait pas. Il ne reconnaît pas pour autant les violences. L'homme souffre de problèmes psychiatriques mais indique avoir arrêté son traitement.

La victime originaire de Dordogne

La victime a été entendue mercredi matin à l'hôpital Monod. L'homme habite en Dordogne et était venu au Havre pour rendre visite à un ami. Il explique que l'agresseur est venu vers lui pour parler mais que ses propos étaient incohérents. Après lui avoir indiqué qu'il ne souhaitait pas discuter, l'homme est devenu violent. Il est présenté jeudi 14 mars 2019 au tribunal du Havre pour une comparution immédiate.