Nouveau coup de vent en Manche : les conditions en mer seront difficiles

3ème coup de vent de la semaine pour ce mercredi 14 et jeudi 15 mars 2019 sur l'ensemble des côtes de la Manche, avec des vents moyens de 60 à 75 km/h soit de 35 à 40 nœuds avec des rafales entre 85 et 90 km/h soit entre 45 et 50 nœuds, la mer sera forte à très forte (mer 5-6).

Des conditions météorologiques perturbées, caractérisées par la conjonction d'une mer agitée et des vents forts, la préfecture maritime déconseille toutes pratiques de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Pour joindre les secours en mer, le numéro d'appel d'urgence est le 196.