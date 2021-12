9 mois de prison ferme pour vol et escroquerie

18 mois de prison , dont 9 mois ferme pour un homme âgé de 41 ans, interpellé mercredi à Moulins dans l’ Allier. Les enquêteurs sont remontés jusqu’à lui au terme de plus d’un mois d’enquête.

Fin février après un cambriolage près du Mans, il achète avec un chéquier volé une voiture à Argentan, qu’il revendra quelques jours plus tard à Clermont Ferrand. Il recommencera la même opération quelques jours plus tard, dans les départements de Corrèze et Pyrénées Orientales.

Présenté en comparution immédiate ce vendredi après midi devant le tribunal correctionnel d'Argentan, il a été écroué à l’énoncé du verdict. Il devra aussi rembourser ses victimes.