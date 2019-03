Le navire italien "Grande America" a coulé à 300 km à l'ouest des côtes françaises

Tendance Ouest a écrit :

Tennis (Fed Cup) : la billetterie est ouverte pour France-Roumanie

Plus que quelques heures pour obtenir les précieux sésames ! Le mardi 12 mars 2019, la billetterie a ouvert ses portes pour la demi-finale de Fed Cup entre la France et la Roumanie qui se jouera les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019, au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Mais pour l'instant, la vente est réservée aux licenciés de la Fédération française de tennis (FFT). Pour le grand public, il faudra attendre le jeudi 14 mars 2019 à 11h.

18h06