REPLAY : Barrages à Caen et roue libre au Havre au cœur des débats du Club Foot

Ce lundi 11 mars 2019, les invités du Club Foot ont débattu sur les situations du SM Caen et du Havre AC en Ligue 1 et Ligue 2 et sur la longueur et l'impact des trêves hivernales dans le football amateur