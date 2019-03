Émilien Carde vise les 24 heures du Mans

La Normandie est une vraie terre de sport automobile. Si Esteban Ocon (Évreux) et Pierre Gasly (Bois-Guillaume) sont particulièrement médiatisés en Forumle1, il ne faut pas oublier Émilien Carde. Le jeune pilote de 19 ans est attiré par l'endurance, peut-être un peu moins mis en avant.

Originaire de Berville, dans la région de Doudeville en Seine-Maritime, Émilien Carde s'est mis au karting à l'âge de 5 ans. Il est d'ailleurs devenu membre de l'équipe de France junior de kart et pilote d'usine pour le plus gros constructeur de kart au monde. Le jeune pilote a fait ses premiers pas dans la course automobile en 2016 avec la Clio Cup. Il terminera la saison à la deuxième place du classement junior.

• BONUS – le reportage Tendance Ouest :



Après deux saisons en LMP3, Émilien Carde se lance en 2019 à l'assaut du tout nouveau championnat d'endurance : l'Ultimate Cup series. Son ambition est de participer aux 24 heures du Mans d'ici 2021.

Le pilote Normand garde pour autant la tête sur les épaules. En parallèle de sa carrière sportive il poursuit ses études, au cas où. Il passe un BTS Assistant Manager.

A LIRE AUSSI.

Rallye: Volkswagen se retire, quel avenir pour Ogier?

Un havrais au championnat du monde de karting

La F1, au GP d'Abou Dhabi, dit adieu à 2018 et sans doute aussi à Alonso

24 Heures du Mans: la chaleur, arbitre du duel entre Porsche et Toyota?

24 Heures du Mans: départ donné par le patron de la F1, Chase Carey