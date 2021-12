Caen. Le Salon Back To Vintage revient pour une deuxième année à Caen !

Friperies, barbier, défilés de mode… Il y aura un vaste programme pour les passionnés des années 50 et 60. Alors que le port de la barbe et les tenues vintages reviennent au goût du jour, près de 5 000 visiteurs s'étaient déplacés l'an passé pour le premier salon "Back To Vintage" de Caen.

Un moment important pour un public de connaisseurs qui se déplace généralement en tenue d'époque comme l'explique Benjamin Hébert, l'organisateur de cette rencontre.

Benjamin Hébert au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

La culture anglo-saxonne sera bien-entendu à l'honneur et le public pourra retrouver une large gamme de produits d'époque : vêtements, bijoux, cosmétiques ou encore accessoires.

Pour les puristes, des concours seront organisés pour élire l'homme et la femme la plus représentative de ce salon sans oublier les enfants qui eux aussi auront une section Vintage Kids.

Les amateurs de musique ne seront pas en reste non plus avec des concerts prévus le samedi et le dimanche mais aussi la présence de nombreux vendeurs de vinyles.

Pour cette deuxième édition, les organisateurs voient grand puisqu'un second étage de Palais des Congrès sera dédié au salon.