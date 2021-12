Ce dimanche, c'est la journée mondiale du rire ! Et ce n'est pas une blague ! Pour rire, les farces et attrapes sont des indémodables. Et ce sont toujours les vieux tours qui fonctionnnent le mieux.

Découvrez le magasin "Gag" 38 rue Maréchal De Lattre de Tassigny 61.000 Alençon 02.33.32.18.55

Ecoutez Josiane Renard nous présente rles farces et attrapes disponibles dans son magasin, des classiques aux nouveautés