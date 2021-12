Martin Solveig, de retour avec "The Night Out"

Après sa collaboration sur le nouvel album de Madonna, Martin Solveig s'occupe de lui et propose un nouveau titre "The Night Out" aux sonorités pop et électro. Comme sur d'autres titres Martin Solveig assure lui-même le chant !

Martin Solveig sera en tournée avec Madonna dès la fin du mois en Italie, Espagne, Portugal, Allemagne et ce soir pour un set à l'Inox Festival de Toulouse



Découvrez "The Night Out" et son clip dans les rues de Paris