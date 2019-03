Le normand Fakear dans l'émission Live Me If You Can sur YouTube

En février dernier pour son premier rendez-vous l'émission Live Me If You Can avait offert un live à Broken Back au large de St Malo sur un vieux gréement.

Pour ce mois de mars 2019, Lionel Martin, le présentateur de cette émission, a proposé au caennais Fakear de choisir 3 mots qui résument la session live et originale qu'il souhaite. L'enregistrement de cette session s'est ainsi déroulé au parc botanique de la Haute-Bretagne entre St James (50) et Fougères (35).

Découvrez l'émission Live Me If You Can et ce live exceptionnel dans un cadre majestueux

Retrouvez Fakear en concert le 29 mars 2019 à Paris, 30 mars 2019 à Rennes et au festival Art Sonic à Briouze le samedi 20 juillet 2019 avec Tendance Ouest.