Rouen. Le rouge et le vert, pièce citoyenne et engagée, à voir près de Rouen

À l'occasion de la marche pour le climat, organisée samedi 16 mars 2019, la cie de théâtre des Pays de la Loire présentera la pièce Le rouge et le vert à Darnétal (Seine-Maritime).

Convergence entre les acteurs

Invités par la coalition climat (Greenpeace, Attac ou Alternatiba), deux comédiens interprètent deux militants. L'un est engagé pour la défense de la planète, l'autre pour la défense des masses laborieuses. "On a longtemps opposé syndicalistes et écologistes, explique Sylvie Fusil, membre de la coalition climat Rouen. Aujourd'hui on travaille sur les convergences entre différents acteurs." Peut-on concilier lutte des classes et écologie ? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre Ivan et Karl. Tandis qu'ils attendent un conférencier pour débattre sur le thème des paradis fiscaux, ces deux-là discutent et s'emballent.

Entre évocation des dérèglements climatiques et emplois dans la transition énergétique, c'est à travers un ton humoristique que ces problématiques sont abordées. "Cet événement culturel est une autre façon de sensibiliser sur ces thèmes."

Samedi 16 mars 2019 à 20h. Théâtre l'Écho du Robec à Darnétal. 5 à 10€. Tél. 02 35 88 61 73