Gagnez vos places pour voir Eddy De Pretto à Caen

Son verbe sans filtre, âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue sans aucun artifice. Le rappeur Eddy de Pretto, c'est la chanson française qui fait un pas de côté et le rap français qui n'a désormais plus peur d'être sensible. Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française, citant aussi bien Franck Ocean, Kanye West que Nougaro parmi ses influences. Débarqué de Créteil, il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu'il emprunte au rap disputent l'espace aux grands de la chanson française. Son premier album Cure, déjà disque de platine, s'est révélé être un des albums les plus attendus et les plus remarqués de l'année 2018.

Il sera dimanche 17 mars 2019 au zénith de Caen à 19h.

