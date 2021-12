Caen. Caen : du sport dans le service de dialyse de l'hôpital Saint-Martin

Depuis le jeudi 4 octobre 2018 et à hauteur d'une fois par semaine, dix patients atteints d'une maladie rénale profitent d'une séance de sport d'1h30 à l'hôpital privé Saint-Martin de Caen (Calvados). "Les patients sont suivis dans le cadre d'une pathologie chronique donc ils reviennent ici trois fois quatre heures par semaine. Ce concept ne serait pas possible sur des patients à la journée", indique Stéphanie Jaffré, responsable de soin dans le service concerné.

Un bilan initial réalisé par un médecin permettait de savoir si le patient était éligible à pratiquer ces séances d'un point de vue médical. Romain Lefevre, que les patients appellent "Monsieur Super", se charge d'animer la séance de sport pour ces dix patients volontaires. Il est éducateur spécialisé dans l'activité physique adaptée pour l'association Siel Bleu, support de l'opération qui répond à un appel à projets de la fondation "La France s'engage".

Du sport tout en étant soigné

Chaque jeudi de 9h30 à 11 heures, il propose du renforcement musculaire ou d'endurance avec des balles ou encore des frisbees adaptés ainsi que des petits jeux. Les patients alités peuvent généralement utiliser qu'un seul bras mais cela n'empêche pas le bon déroulement de la séance.

Romain Lefevre, éducateur spécialisé en activités physiques adaptées Impossible de lire le son.

Les patients jouent le jeu à fond. Ici, ils devaient lancer un frisbee sur une cible au sol. - Léa Quinio

En même temps qu'être hémodialysés et soignés par les infirmières du service, les patients effectuent les gestes demandés. Les résultats de l'activité physique seront mesurés d'ici fin mars, lorsqu'ils arriveront au terme des 24 séances prévues. Quelques bienfaits sont déjà notables. "Le sport permet d'éviter une perte musculaire. C'est positif pour leur moral mais aussi leur autonomie", poursuit le Dr Castrale, néphrologue.

Docteur Castrale, néphrologue Impossible de lire le son.

"On pense à autre chose"

Les patients, qui retrouvent le sourire, échangent entre eux au moins le temps d'1h30. Une atmosphère particulière se crée alors entre eux mais également avec le personnel du service. Ariel, 38 ans et hospitalisé depuis 2013, est ravi de pouvoir y participer :

Ariel, 38 ans, atteint d'une maladie rénale Impossible de lire le son.

Même topo pour Mme Baudry, 70 ans et patiente depuis quatre ans : "C'est sympathique car d'habitude on ne fait pas de sport. On se félicite entre nous, on rigole et on pense à autre chose, c'est le principal". Ce jeudi 7 mars 2019, des questionnaires de satisfaction ont été donnés aux patients pour avoir leur avis sur cette séance de sport. Si la majorité juge que c'est bénéfique pour leur santé, ainsi que des résultats médicaux positifs, il est probable que l'opération soit reconduite, à condition de trouver un financement.