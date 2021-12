La couverture de Tintin en Amérique la BD la plus chère de l'histoire

Cette couverture , sera mise en vente le 2 juin chez Artcurial par son propriétaire qui l'avait acquise 764.218 euros en 2008, a annoncé mercredi la maison d'enchères.

L'estimation de l'oeuvre dont le propriétaire souhaite demeurer anonyme, n'est pas rendue publique mais donnée uniquement sur demande auprès de l'expert. Elle devrait néanmoins battre le record du 29 mars 2008, dit Artcurial.

Cette couverture de Tintin en Amérique (encre de Chine et gouache de couleur) a été réalisée pour la première édition de l'aventure aux éditions du Petit Vingtième puis aux éditions Casterman.

Il n'existe que cinq couvertures gouachées des aventures de Tintin. Seules deux sont dans des collections privées, dont celle-ci. Les autres sont conservées par la Fondation Moulinsart.

Les couvertures de Tintin seront ensuite réalisées à l'encre de Chine, les mises en couleur étant faites séparément à l'aide de bleus de coloriage.

"Cette oeuvre mythique dépasse de loin les frontières du 9e Art pour (...) prétendre au titre de patrimoine mondial", affirme Artcurial.

La couverture de Tintin en Amérique est la pièce maîtresse de cette 3e vente organisée par la maison d'enchères entièrement consacrée à l'oeuvre d'Hergé et à Tintin.

Elle comprend notamment quelque 300 objets dérivés ainsi qu'une collection de près de 80 albums. Dans cet ensemble, se trouvent par exemple Tintin au pays des Soviets et Tintin au Congo en tirage de tête. Tous deux sont signés par Tintin et Milou", respectivement Hergé et Germaine Kieckens, la première femme de Hergé.

On note également cinq autres tirages de tête des aventures de Tintin. La plupart sont, en plus d'être signés et numérotés, dédicacés par Hergé et parfois agrémentés d'un dessin de Tintin et Milou.

Cet ensemble compte également la majorité des éditions dites alternées des aventures de Tintin et Milou, imprimées en noir et blanc uniquement d'un côté. Réalisés pendant la guerre pour des journaux étrangers afin d'être publiés en strips quotidiens, ces albums pouvaient ainsi passer plus facilement les douanes. Ils sont estimés entre 14.000 et 40.000 euros.

Le dernier album de L'Etoile Mystérieuse en édition alternée mis en vente avait trouvé acqu