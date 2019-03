Drogué, il fait 15 victimes en trois ans

Jeudi 28 février, le tribunal correctionnel de Caen a regroupé une série d'infractions pour un prévenu de 33 ans, ancien héroïnomane. En 2015, lors d'un match de foot, il insulte les policiers venus remettre de l'ordre dans le local communal où il s'enferme avec six jeunes : "petites b***, dégagez, on est chez nous ici". Suit un vol à la roulotte dans une voiture ou une tentative dans la pharmacie de la même commune. Le 15 décembre 2017, il est arrêté ivre sur un scooter. Le 6 mai 2018, ses empreintes apparaissent sur une scène de cambriolage. Puis, il vole des espèces au marché de gros à Caen. Enfin, dans la supérette où il est connu, il plonge la main dans la caisse en blessant la caissière au passage. À la barre, l'homme, qui est sorti de détention le 6 février dernier, dit qu'il va tourner la page à Cherbourg, en cure dès le 1er mars. Tony Chalbazian, 12 mentions, écope de 18 mois de prison ferme. Il doit 200 euros à chaque policier et 1 000 euros à la caissière.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Présidentielle: les déclarations de patrimoine des 11 candidats

Fausse-couche à Auchan: plainte déposée pour "non assistance à personne en danger"

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Venezuela: pénurie de jambon de fin d'année, colère dans les rues