[Exclusif] Toujours retenu en Chine, Laurent Fortin se confie

Deux ans après le début de l'affaire, le dossier avance très lentement. Peut-être trop, à son goût. Depuis mars 2017, Laurent Fortin est toujours retenu en Chine pour une sombre affaire de farine qui aurait dépassé sa date d'utilisation optimale, tout en restant consommable sans danger. Simple consultant dans l'entreprise qui l'employait à l'autre bout du monde et pas responsable de la sécurité alimentaire, ce pâtissier originaire de Bourg-Achard (Eure) paye pourtant les pots cassés pour un patron qui est parvenu à fuir à temps la justice chinoise.

Lutter contre la solitude

Laurent Fortin, lui, a enfin été jugé. Le vendredi 22 février 2019, il a écopé d'une peine de 30 mois de prison avec sursis à faire en Chine, après déjà dix mois passés derrière les barreaux dans l'attente de son procès. Un "soulagement" pour son frère, David Fortin, qui avait médiatisé l'affaire et attendait une décision de justice pour réclamer une extradition, pour que Laurent puisse effectuer sa peine en France, auprès des siens.

• À lire aussi. Laurent Fortin, emprisonné en Chine : le témoignage de son frère en Normandie



Pour ne pas froisser "un système judiciaire totalement différent du nôtre", Laurent Fortin "respecte la décision de justice" et choisit de ne pas faire appel de cette condamnation. Aujourd'hui en semi-liberté, "loin de tout" et "isolé dans une chambre avec une douche et un WC", Laurent confie depuis Shanghai qu'il "ne voit pas le bout du tunnel". Ce qui lui pèse le plus, après ces deux années en Chine ? "La solitude", répond-il sobrement, alors qu'il ne peut plus travailler et qu'il ne parle "ni l'anglais ni le mandarin".

Tourner la page pour se reconstruire

À plus de 8000km de la France, l'ancien pâtissier est touché par les témoignages de soutien qui lui parviennent depuis qu'il a retrouvé un semblant de liberté. Sur place, également, il a trouvé une aide inattendue : "Je dois dire qu'il y a un énorme élan de solidarité de la communauté française, ici à Shanghai, qui me porte jour après jour et m'aide financièrement. Ça c'est incroyable, mais cela ne pourra pas durer encore pendant deux ans et demi. Ces amis français qui m'ouvrent leurs portes et leurs cœurs me font partager les moments familiaux qui me manquent tant. Sans oublier Solidarité Shanghai, une formidable association humanitaire qui me soutient et qui me finance une assurance et une assistance médicale depuis maintenant deux ans."

C'est la raison pour laquelle sa famille se bat toujours avec acharnement pour le faire revenir en Normandie. Laurent, lui, veut enfin pouvoir passer à autre chose et refermer ce chapitre douloureux de sa vie. "Je souhaite juste tourner la page et me reconstruire auprès de mes proches en France. Point." Pour le moment, aucune date de retour n'est envisagée.