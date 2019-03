Avant la rencontre HAC - Metz les supporters Havrais ont le blues

C'est un cri du cœur. Alors que Le Havre (Seine-Maritime) accueille Metz, le leader, lundi 4 mars 2019 à l'occasion de la 27e journée de Ligue 2 de football, Barbarians Havrais, le club de supporters, publie un billet sur les réseaux sociaux. On peut y lire que "la situation actuelle du club n'engage pas à l'optimisme : le niveau de jeu est affligeant, pas ou peu de réactions, pas d'envie. Bref, on s'éloigne du podium et la fameuse fin de saison sans saveur se rapproche doucement mais sûrement !" Le HAC est actuellement 10e au classement de la Ligue 2 avec neuf victoires, dix nuls et sept défaites.

"Ne rien lâcher"

Les supporters Havrais ont le blues mais continue de supporter. Ils le précisent bien : "pour autant, nous restons supporters du HAC dans la victoire comme dans la défaite". Ils vont continuer à chanter pour le club et son histoire mais peut-être un peu moins pour les joueurs. Ils leur reprochent de ne pas avoir assez d'envie et de fierté. Les supporters havrais veulent continuer à supporter " pour montrer aux mecs sur le terrain ce que veut dire "ne rien lâcher " et de se battre pour le blason".