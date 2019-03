Référendum local à Gonfreville : 23 % de participation

Parmi les contributions au Grand débat national, la ville de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) a fait le choix d'organiser un référendum local sur quatre revendications portées par les gilets jaunes locaux. Ce référendum s'est déroulé sur trois jours (jeudi 28 février, vendredi 1er et samedi 2 mars 2019).

Les résultats

Sur les 6 601 habitants de Gonfreville-l'Orcher inscrits sur les listes électorales, 23,24 % ont participé au référendum local.

• Êtes-vous favorable au rétablissement de l'ISF ? OUI 89,77 % - NON 4,26 % - Ne se prononce pas 5,97 %

• Êtes-vous favorable à l'ouverture de négociations salariales dans tous les secteurs d'activité ? OUI 95,02 % - NON 0,79 % - Ne se prononce pas 4,20 %

• Êtes-vous favorable à l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation ? OUI 92,33 % - NON 3,61 % - Ne se prononce pas 4,07 %

• Êtes-vous favorable à la création du RIC ? OUI 82,89 % - NON 4,66 % - Ne se prononce pas 12,46 %



Un scrutin symbolique et légitime

Alban Bruneau, le maire de Gonfreville-l'Orcher, se dit satisfait par ce référendum et sa participation. L'élu note que certains ont profité de cette initiative pour voter pour la première fois. Alban Bruneau parle d'un scrutin symbolique qui légitime et contribue à donner de la force aux revendications des gilets jaunes. " Le mouvement [des gilets jaunes], bien loin des caricatures qui en sont faites, c'est d'abord le retour de l'expression citoyenne, de l'intérêt porté à la chose publique, à la politique, la volonté d'agir sur le cours des choses, de prendre en main son destin, de refuser la résignation et l'isolement ". Les résultats de cette consultation seront transmis aux représentants de l'État dans le cadre du Grand débat national.

