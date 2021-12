Évreux. Trois ministres dans l'Eure lundi pour lancer le service national universel

Le département de l'Eure se prépare à une nouvelle visite ministérielle lundi 4 mars 2019. Ce n'est pas un mais trois ministres et secrétaires d'État qui sont attendus à Vernon et Évreux : Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées et Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Ils viennent lancer officiellement la campagne de mobilisation des volontaires pour le Service national universel (SNU). L'Eure fait en effet partie des 13 départements pilotes pour expérimenter ce nouveau dispositif lancé par le gouvernement.

Des volontaires de 15 et 16 ans

"Ces 13 départements préfigurateurs proposeront aux jeunes volontaires, âgés de 15 à 16 ans et ayant achevé leur année de 3e, de se porter volontaires pour prendre part à la première session du service national universel", indique un communiqué.

Le gouvernement table sur 2 000 à 3 000 jeunes inscrits qui "vivront un moment de cohésion" du 16 au 28 juin, week-end compris, en dehors de leur département de résidence. Ils effectueront ensuite une mission d'intérêt général, dès cet été ou au cours de l'année scolaire 2019-2020, dans leur département, hors temps scolaire.

Cette mission d'intérêt général devra se faire auprès d'associations, de collectivités territoriales, d'institutions ou d'organismes publics, et de corps en uniforme durant deux semaines.

Programme

Les ministres se rendront d'abord au collège Cervantès de Vernon pour échanger avec des élèves de la classe de défense et citoyenneté. Ils visiteront ensuite le lycée polyvalent Aristide-Briand à Évreux, l'internat et les locaux retenus pour l'accueil des volontaires. Pour terminer, un échange aura lieu avec des élèves de seconde autour du SNU et les modalités d'inscriptions permettant de se porter volontaires seront présentées.