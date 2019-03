Frustré d'être privé de drogue, il passe à tabac son ami à Rouen

La police intervient le samedi 8 avril 2017 à proximité d'un foyer de Rouen (Seine-Maritime). C'est le veilleur de nuit qui, ayant entendu des bruits faisant penser à une bagarre, se rend sur place et voit un homme allongé sur la victime et lui portant des coups de poing au visage.

La police arrive sur les lieux et interpelle Jonathan Delamare, 33 ans. Un rapide entretien permet de constater que, s'il n'est pas alcoolisé, il a consommé des produits stupéfiants d'après ses propres dires. Devant son piteux état, il est dirigé vers le centre Hospitalier de Saint-Étienne-du-Rouvray où l'on décèle des troubles psychologiques et une agressivité certaine. Puis il est placé en garde à vue, où il s'explique. Il est venu au foyer pour voir son ami qu'il connaît depuis longtemps puisqu'ils avaient conjointement décidé de prendre un logement ensemble. Les deux hommes sont amants.

La victime était ivre

Il explique que, s'il a agressé son ami le jour des faits, c'est que celui-ci devait lui procurer des produits stupéfiants mais il l'a trouvé titubant, ayant consommé beaucoup d'alcool. Frustré et furieux, il a voulu lui régler son compte. Le gardien du foyer, témoin de la scène, dit aux policiers que les problèmes d'alcool et de drogue sont monnaie courante au foyer. La victime est sérieusement blessée à la mâchoire et un examen médical lui octroie huit jours d'incapacité temporaire de travail. Pour la partie civile,"les séquelles sont nombreuses chez la victime", et le procureur de la République retient que "les faits sont graves et reconnus". La défense du prévenu souligne que "les éléments psychiatriques priment dans cette affaire". Un casier judiciaire affichant six condamnations pour vols et extorsions amène le tribunal à le déclarer coupable et à le condamner à neuf mois de prison ferme.