À Étretat, une photographe créé du lien grâce à son projet dans un EHPAD

Mettre en relation deux générations et voir ce que cela peut donner. C'est un peu le projet d'Alexandra Fleurantin, photographe installée à Étretat (Seine-Maritime).

Avec le réalisateur Martin Benoît, elle a créé en 2017 l'association Le Révélateur et travaille sur des projets culturels notamment consacrés à la médiation avec le public. Après des travaux photographiques dans une école de Notre-Dame-de-Gravenchon, puis auprès de jeunes femmes ou encore de mineurs incarcérés à la prison du Havre, elle a lancé le projet Sortir du Bois en septembre 2018. Elle met alors en relation les élèves d'une classe de CP et les résidents de l'EHPAD du Bois de Bléville au Havre.

L'objectif initial est de réaliser des portraits photographiques des résidents de la maison de retraite, mais le projet va finalement beaucoup plus loin :

"Il y a toujours une idée au départ puis le projet évolue en fonction du besoin du public, de là où il nous emmène", explique Alexandra Fleurantin.

Et sur ce projet, le public emmène vers un tourbillon d'émotions. "On a réalisé une collecte d'images et d'objets chers aux résidents pour réaliser des photogrammes [procédé utilisant une feuille de papier sensible et la lumière qui permet d'obtenir une image sans utiliser d'appareil photo NDLR] et l'une d'entre eux a apporté des feuilles d'arbres évidées par son oncle lorsqu'il était prisonnier en Allemagne. Il y avait gravé les prénoms des membres de sa famille, raconte la photographe. C'était vraiment très émouvant."

Ce projet permet à certains résidents de sortir de leur isolement. C'est le cas par exemple d'un homme qui ne sortait plus de sa chambre et qui, parce qu'il avait eu une pratique photographique, a ressorti ses boîtiers argentiques et retrouvé une activité. "On a fait remarcher ses appareils et ça lui a permis de se rapprocher des autres résidents."

Une comédienne pour "les aider à se réconcilier avec leur corps"

D'autres moments d'émotions risquent de se produire lors des séances photo. Pour préparer les résidents à cet instant redouté par certains en raison de la difficulté à accepter un corps vieillissant et malades, une comédienne, Juliette Allauzen, intervient cette semaine dans l'EHPAD. "Elle va les aider à se réconcilier avec leur corps avec des exercices physiques et chorégraphiques."

Le travail des élèves et des résidents devrait être exposé au Havre début juin. Mais Alexandra Fleurantin attend aussi un autre résultat : "Mon vrai souhait serait qu'ils continuent cette pratique photographique de leur côté."