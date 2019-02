Caen : une mobilisation contre la suppression de postes du SAMU social

Le rassemblement organisé mardi 26 février 2019 devant la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) à Caen (Calvados) n'avait rien d'une manifestation violente ou désorganisée. Au contraire, sous le soleil de Normandie, les services du Trait d'union étaient prêts à y rester la journée. Assurant l'aide aux plus démunis et les personnes à la rue depuis plus de 20 ans, ils souhaitaient protester contre des réductions budgétaires concernant notamment l'intervention sociale de rue. Pour l'heure, l'inquiétude règne.

Une aide 24h/24 remise en cause ?

"On veut simplement demander le maintien de nos conditions de travail que l'on a depuis deux décennies. On veut continuer à fournir un travail de qualité pour les personnes à la rue en continu. Une présence 24h/24 est nécessaire et non pas séquencée pour éviter des ruptures d'accompagnement et de parcours, indique Sandrine Hélie, responsable du service Trait d'union. Depuis le mois d'avril 2018, on est en train de mourir à petit feu".

En l'état, cette baisse budgétaire aurait pour conséquence la suppression de postes et donc la destruction probable de l'équipe d'intervention de rue qui nécessite trois salariés au quotidien. Un résultat incompréhensible par les services tu Trait d'union qui dépendent de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ACSEA).

Des mesures en inadéquation avec l'État

"Sur le plan national, il a été évoqué une hausse du budget alloué à toutes les maraudes et aux équipes mobiles et au local on a une DDCS qui nous indique le contraire. C'est très obscur", poursuit-elle.

Le Préfet du Calvados, de son côté, a demandé de proposer une adaptation des modalités de fonctionnement de l'intervention sociale de rue, par exemple en prenant en compte les autres interventions sociales de rue et en tenant compte de ce qui est fait de façon habituelle dans les grandes agglomérations voisines.