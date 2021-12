voyage. Caen : café polyglotte, véritable expérience

Vous souhaitez explorer les richesses culturelles de la planète à travers la pratique ou la découverte de langues étrangères ? Le tout, en faisant des rencontres inoubliables ? Le Café Polyglotte est fait pour vous. Ce mercredi 27 février 2019, le Café des images à Caen (Calvados), programmateur des cinématographies du monde entier invite à découvrir, prolonger et partager l'expérience.

Pour ce Café polyglotte, Animafac Caen propose une discussion en français et en anglais autour des mobilités des jeunes et étudiants en Europe, ce sera également l'occasion d'un échange autour de l'engagement des jeunes ici et ailleurs. Un événement réalisé en collaboration avec la Cité U d'Hérouville, Le CROUS de Caen, Erasmus in Caen, la Bibliothèque et la Ville d'Hérouville Saint-Clair et Animafac.

Pratique. Mercredi 27 février 2019 à 19 heures au Café des images, Hérouville-St-Clair. Entrée libre.