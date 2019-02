Mobilisation pour défendre la centrale thermique du Havre

La CGT appelait à un rassemblement devant la centrale thermique du Havre (Seine-Maritime) à partir de 12 heures ce mardi 26 février 2019 afin de protester contre la fermeture annoncée du site d'ici 2022.

"On ne peut pas se passer du charbon aussi facilement, on a un vrai rôle à jouer pour sécuriser le réseau électrique", assure le secrétaire du CE et du syndicat Frédéric Guérin.

Le syndicat s'appuie sur l'exemple de Cordemais en Loire-Atlantique. Là, la centrale pourrait obtenir un sursis au-delà de 2022 en raison de son importance dans le réseau d'approvisionnement en électricité de la Bretagne. La production serait maintenue quelques années supplémentaires sous forme de biomasse, grâce au projet Ecocombust, en test actuellement à Cordemais mais aussi au Havre.

• À lire aussi. Ecocombust pour les centrales à charbon : la CGT Le Havre a des doutes



"Avec cette nouvelle combustion, on diviserait par 25 notre impact en CO2 actuel", assure Frédéric Guérin. C'est aussi le calcul fait par EDF, si le fonctionnement de la centrale est limité.

L'objectif pour les Havrais mobilisés est donc de "maintenir la pression" pour obtenir une décision semblable.

"La fermeture d'un site, ce n'est pas anodin"

Frédéric Guérin ne comprend pas la décision actuelle du gouvernement. "La fermeture d'un site, ce n'est pas anodin, c'est facile à décider mais ça a un impact social très important", explique-t-il. Avec la fermeture des quatre centrales à charbon de France, 5000 emplois directs et indirects seraient menacés en France, estime-t-il.

"On a pourtant un moyen de faire autrement et on a un vrai rôle à jouer pour sécuriser le réseau électrique. On va avoir des soucis de production et on va être contraint d'importer de l'énergie de centrales européennes qui sont moins dépolluées que les nôtres, déplore-t-il. C'est aberrant et incompréhensible."