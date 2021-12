Caen. REPLAY : Fajr, Courbis, Moukoudi et Da Costa pour un Club Foot explosif !

Le programme

Ligue 1 : SM Caen

- Était-ce mieux à Toulouse ?

- Rolland Courbis, quel apport ?

- Y-a-t-il un problème avec Fayçal Fajr ?

Ligue 2 : Le Havre AC

- Cinquième au maximum ?

- Harold Moukoudi, l'erreur fatale des dirigeants ?

- Oswald Tanchot est-ce sa dernière saison ?

National : Quevilly-Rouen Métropole et Avranches

- Manu Da Costa va-t-il payer sa saillie contre l'arbitre ?

Normandie :

- Quel impact sur les championnats régionaux en cas de descente de Le Havre "B" ?

Le replay

Le replay du Club Foot de ce lundi 25 février 2019

L'équipe du soir

Julien Hervieu et Cyril Capron (Tendance Ouest), Johan "Coach" Gallon, Mathieu Billeaud (Foot Normand), Julien Mahieu (So Foot) et Landry (réalisation).