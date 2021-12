Caen. Emiliano Sala : un rapport reconstitue les dernières minutes du vol

Le AAIB (Air Accident Investigation Branch) vient de publier un rapport ce lundi 25 février 2019 sur l'accident de l'avion du footballeur Emiliano Sala. Le bureau d'enquête britannique a rassemblé tous les éléments du crash qui a coûté la vie à l'Argentin le lundi 21 janvier dernier.

De nouvelles images de l'épave

À l'intérieur de ce rapport de 16 pages, des photos inédites de l'épave prise par un robot sous-marin.

Un morceau de l'aile de l'avion - AAIB

On peut y voir une partie du cockpit, la cabine passager et un morceau de l'aile de l'avion. Le rapport précise que le fuselage de l'épave a été coupé en trois parties, seuls les câbles électriques et mécaniques maintenaient les différents morceaux de l'avion.

La trajectoire des dernières minutes

Le AAIB a également analysé les relevés de deux radars localisés sur les îles de Guernesey et Jersey.

La trajectoire de l'avion au dessus des îles Anglo-Normandes - AAIB

Durant les trois dernières minutes avant la perte définitive du contact, l'avion a effectué trois virages serrés. Lors du dernier virage, l'avion a effectué un quasi demi-tour.

La trajectoire des trois dernières minutes de l'avion - AAIB

L'altitude aussi est une donnée importante. Il semble que l'avion soit monté et descendu à plusieurs reprises, passant de 1500 à 1100 mètres d'altitudes en une poignée de seconde puis en regagnant 200 mètres en autant de temps.

Un avion construit en 1984

Le rapport revient aussi sur l'état du Piper Malibu PA-46 qui transportait le footballeur. Il indique que l'avion datait de 1984. L'appareil avait été contrôlé pour la dernière fois le vendredi 30 novembre 2018. Il était donc parfaitement habilité à effectuer ce vol.

Mais aucune théorie n'est pour l'instant avancée par les enquêteurs pour expliquer les raisons de l'accident. La deuxième partie du rapport sera décisive. Il faudra attendre encore plusieurs mois, voir plus d'un an pour le lire.